Zes unica per l’Umbria e le Marche: domani, martedì 14 aprile, incontro organizzato dalla Regione

Perugia, 13 aprile 2026 – La Regione Umbria organizza domani, martedì 14 aprile, un incontro istituzionale sulla Zes Unica - ovvero la Zona economica speciale e le opportunità per le imprese.

Parteciperanno anche Regione Marche e l’unità di missione del Governo oltre ad Agenzia delle Entrate e INPS. L’incontro con inizio alle ore 17, al Teatro Caio Melisso di Spoleto, sarà dunque occasione istituzionale ma anche operativa per cogliere al meglio le opportunità di questo strumento di semplificazione e finanziamento, per far contare sempre di più le nostre due regioni su scala nazionale.

Nel corso dell’iniziativa in particolare verranno approfonditi i benefici riservati alle aziende, semplificazione amministrativa e credito d’imposta, che investiranno nelle due Regioni con la consapevolezza che la Zes unica rappresenta una grande e importante opportunità propulsiva per lo sviluppo dell’economia, creando occupazione, attrattività e nuova imprenditorialità.

L’evento di Spoleto sarà preceduto da una riunione operativa che si svolgerà in mattinata a Palazzo Donini tra Giuseppe Romano, Coordinatore della Struttura di Missione Zes Unica presso la Presidenza del Consiglio, la Presidente Stefania Proietti e gli assessori allo sviluppo economico e all'agricoltura oltre ai componenti tecnici dell’Unità di missione regionale.

Di seguito il programma dell'incontro a Spoleto

• Saluti istituzionali di Andrea Sisti, Sindaco di Spoleto.

• Introduzione di Francesco De Rebotti, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria

• Relazioni della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, di Giuseppe Romano (Coordinatore Struttura missione Zes Unica), di Giacomo Bugaro (Assessore regionale alla Zes delle Marche) e di Antonio Pagano (Policy Analyst Ocse)

• Coordinamento a cura di Luca Ginetto, Caporedattore Rai Tgr Umbria.

• Interventi programmati di Elisa Maria Spagnolo (Direttore regionale Inps) e Cristiana Usai (Dirigente Agenzia delle Entrate).