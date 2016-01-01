Umbria in prima linea nella sicurezza e innovazione nella manutenzione stradale

Perugia, 1 ottobre 025 – Si è svolto presso la Sala degli Edili a Terni il seminario “Vite in corso: Sicurezza e Innovazione nella manutenzione stradale”, promosso da Inail Umbria, Regione Umbria ed enti bilaterali del settore edilizia (Tesef Terni e Cesf Perugia).

L’iniziativa ha visto la partecipazione di istituzioni, imprese e professionisti con l’obiettivo di promuovere buone pratiche e metodologie innovative a tutela della sicurezza nei cantieri stradali.

Sono intervenuti Gabriele Giovannini (presidente Tesef), Francesco De Rebotti (assessore regionale allo Sviluppo economico, Mobilità, Trasporti e Infrastrutture), Alessandro Pastorelli (direttore regionale Inail Umbria), Livio Farina (Rete Professioni Tecniche), Gianluca Paggi (direttore Regione Umbria) e Paolo Gattini (dirigente Regione Umbria).

Nel corso del seminario è stato da tutti sottolineato come la sicurezza rappresenti un investimento sul valore più grande: quello della vita e della dignità dei lavoratori. Sono stati ribaditi anche gli obiettivi che la Regione intende perseguire, quelli della prevenzione, infortuni zero e dignità del lavoro degli addetti.

Il seminario, primo di una serie di appuntamenti che proseguiranno nei prossimi mesi, si è configurato come un importante momento di collaborazione tra istituzioni, enti bilaterali e mondo del lavoro per trasformare la sicurezza da obbligo formale a cultura condivisa.