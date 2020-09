ue, “baskin” vince il premio giovani giornalisti per l’europa

Perugia - È “Baskin” il video vincitore del primo “Gran Premio di giornalismo radiotelevisivo junior dell’Umbria” che conclude il progetto della Regione Umbria “Giovani giornalisti per l’Europa”, realizzato dal “Centro studi di giornalismo radiotelevisivo” di Ponte Felcino (Perugia), con il coinvolgimento di sei scuole umbre. L’evento conclusivo si è svolto oggi a Perugia e ha potuto contare sulla presenza di una giuria di eminenti professionisti del settore. I ragazzi che hanno partecipato al progetto, e che sono stati al riguardo debitamente formati, hanno sottoposto al giudizio dei giurati 30 video di Mobile Journalism che raccontano cosa fa il Fondo Sociale Europeo in Umbria e come l'Europa sia vicino alle persone, quotidianamente.

La Giuria ha ritenuto migliore il video “Baskin”, uno di quelli realizzati dal Campus Da Vinci di Umbertide, perché racconta della realtà sportiva che vede giocare insieme ragazzi normodati e altri con abilità differenti. Il Baskin si gioca grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo anche nella palestra del Campus Da Vinci.

Da segnalare inoltre il video più votato su Youtube, realizzato da un gruppo di studenti del Liceo Pieralli di Perugia, dal titolo “Una nuova occasione”, che racconta l’esperienza di reinserimento delle persone che hanno problemi nel mondo del lavoro. Il video più visto su YouTube è stato quello che descrive la vita di un gruppo di giovani disabili che vivono insieme in un appartamento a Città di Castello.

I video sono stati votati anche da studenti Erasmus che sono arrivati a Perugia grazie alla collaborazione di ESN (Erasmus Student Network). Ha vinto il video realizzato da alcuni studenti dell’Istituto Scarpellini di Foligno. In questo caso i ragazzi hanno raccontato la loro esperienza di studio all’estero, in Irlanda del Nord, grazie a un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo.