Terzo Settore, assessore Barcaioli: “L’Umbria mette a bando 675mila euro. Pronti altri 2 milioni per il triennio 2025-2027”

(AUN) – Perugia, 5 maggio 2026 – “Come Regione Umbria immettiamo nuova liquidità nel tessuto sociale - spiega l’assessore regionale al Welfare, Fabio Barcaioli - Abbiamo infatti approvato lo stanziamento di 675.964 euro per l’annualità 2024, destinato a finanziare i progetti delle associazioni umbre. Inoltre questa azione anticipa un ulteriore investimento di 2 milioni di euro già programmato per il triennio 2025-2027”.

Il provvedimento sostiene, tra le altre priorità, interventi di welfare territoriale orientati al contrasto della povertà, destinando al contempo risorse per promuovere la partecipazione giovanile, prevenire la violenza e rafforzare inclusione e parità di genere. Altri ambiti di azione riguardano la riqualificazione urbana e lo sviluppo di modelli di economia circolare. L’amministrazione regionale intende così garantire continuità ai servizi rivolti alle fasce vulnerabili della popolazione.

Continua Barcaioli: “Lo stanziamento attuale permette alle associazioni di proseguire le proprie attività senza interruzioni. La programmazione per le annualità successive garantirà ossigeno finanziario a tutto il comparto. Vogliamo che si possa lavorare con la serenità necessaria per assistere i cittadini e le cittadine”.

L’Avviso pubblico si rivolge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. Possono accedere ai contributi anche le fondazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per ottenere il finanziamento, gli enti devono costituire partenariati formati da almeno tre soggetti.

Le domande devono essere inviate entro le ore 23.59 del 15 luglio 2026. Il testo integrale del bando è disponibile sul portale istituzionale della Regione Umbria e sul Bur emesso oggi, 5 maggio 2026.

Per ulteriori dettagli: https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi