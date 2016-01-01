Si è chiusa la IV edizione di Rural Ciak, premiate le regioni Piemonte, Basilicata e Sardegna. Menzione speciale ad Abruzzo e Toscana. Assessore Meloni: "Rafforzato il ruolo dell’Umbria nella promozione del mondo agricolo, coltivare la terra é un atto di fiducia"

(Aun) - Perugia, 18 aprile 2026 – Si è svolta nel Salone d’Onore di Palazzo Donini la premiazione di RuralCiak, il concorso video ideato dalla Regione Umbria – Autorità di Gestione dello sviluppo rurale in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) – Rete PAC, nell’ambito della XX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, ha premiato le produzioni video delle Autorità di Gestione di Regioni e Province autonome italiane, registrando un’ampia partecipazione con 28 video candidati da 12 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto.

«Si tratta – ha detto l’assessora all’Agricoltura della Regione Umbria Simona Meloni - di un’iniziativa che contribuisce a rafforzare il ruolo della nostra regione come punto di incontro tra agricoltura, comunicazione istituzionale e promozione del territorio valorizzando un modello integrato che punta a far emergere le opportunità e le migliori pratiche. Coltivare la terra é un atto di fiducia e questo concorso nazionale rappresenta anche un’occasione importante per dialogare con le altre regioni, condividere esperienze e mettere in luce le eccellenze, valorizzando il legame tra paesaggio, produzioni locali e accoglienza. Un racconto corale che dà voce ai nostri produttori, allevatori e agricoltori, protagonisti di un sistema che unisce qualità, bellezza e identità».

Le Regioni vincitrici sono state selezionate da una giuria di qualità composta da Sonia Broccatelli, Michela Angeletti e Francesco Bolo Rossini. Il concorso ha previsto tre categorie – Educational e Tutorial, Spot e video emozionali, Storytelling – oltre a due menzioni speciali assegnate per innovazione, originalità e qualità espressiva.

«Rural Ciak – ha dichiarato Paolo Ammassari, Dirigente MASAF Coordinamento Generale Rete PAC – contribuisce a diffondere la conoscenza delle politiche di sviluppo rurale, che sono fondamentali per sostenere imprenditori agricoli e comunità locali. Si tratta di un ambito complesso da comunicare, ma proprio per questo estremamente strategico. Per il Ministero questa è una manifestazione significativa. È un’occasionepreziosa per valorizzare il contributo delle diverse realtà regionali e rafforzare la capacità di raccontare lo sviluppo rurale in maniera chiara e accessibile».

Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre approfondito il nuovo paradigma della comunicazione della Rete PAC, illustrato da Paola Lionetti.

Per la categoria Educational e Tutorial ha vinto la Regione Piemonte con il video “Scopri il Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte”. Il premio per la categoria Spot e video emozionali è andato alla Regione Basilicata con “Basilicata. Intrecci di futuro”, mentre per la categoria Storytelling è stata premiata la Regione Sardegna con “Tutto questo è sviluppo rurale Sardegna – La residenza artistica Nocefresca”.

«Ci daremo da fare – ha detto Graziano Antonielli del Servizio Sviluppo rurale della Regione Umbria – per far crescere questo appuntamento fino a renderlo un evento di livello europeo. Già lo scorso anno, la Commissione europea ha espresso apprezzamento per questa iniziativa, sottolineando proprio la necessità di valorizzarla ulteriormente in questa direzione. Apprezzare e mettere a confronto le esperienze provenienti da tutta Italia non è affatto scontato: significa condividere buone pratiche e costruire un patrimonio comune che migliora il lavoro quotidiano di tutti.»

Sono state inoltre assegnate due menzioni speciali: alla Regione Abruzzo per “Abruzzo: un sogno rurale” e alla Regione Toscana per “Luppolo in Maremma: un progetto di imprenditoria giovanile innovativo per una birra 100% maremmana”.

La giornata è stata presentata da Giovanna Mottola per la Regione Umbria e da Matteo Tagliapietra, direttore responsabile di Pianeta PSR.

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato Elena Ranfa, Presidente del Consiglio comunale di Perugia – di questa iniziativa. Nella nostra città si realizza così un incontro significativo tra radici e innovazione, tra agricoltura, cultura, bellezza e comunicazione. Crediamo che proprio questa integrazione tra sviluppo rurale, comunicazione e cultura rappresenti la chiave più efficace per raccontare chi siamo e per trasmettere all’esterno l’identità e il futuro che vogliamo costruire».

L’evento, trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube del Festival, ha visto la partecipazione da remoto dei Servizi della Commissione europea – DG Agri e si è concluso con “Radici Comuni”, un evento conviviale di networking istituzionale che ha favorito il confronto tra istituzioni e partecipanti, promuovendo relazioni e nuove connessioni.