Produzione di idrogeno verde e bio-idrogeno in aree industriali dismesse, pubblicato nel Bur l'avviso per il "Progetto bandiera". Per la Regione Umbria sono stati stanziati 10 milioni di euro

(AUN) – Perugia 10 dicembre 2025 È stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria, serie generale n. 60 supplemento ordinario n. 3 del 10 dicembre 2025 l’avviso pubblico per la presentazione delle domande relative al "Progetto Bandiera", un’iniziativa strategica volta a promuovere la produzione di idrogeno verde e bio-idrogeno in aree industriali dismesse.

“Il Progetto Bandiera – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Francesco de Rebotti – rappresenta per la nostra regione un’importante occasione per investire in tecnologie avanzate e sostenibili, contribuendo concretamente alla transizione energetica e alla valorizzazione del territorio. L’Umbria rinnova così il proprio impegno a favore di uno sviluppo sostenibile e dell’adozione di soluzioni energetiche innovative, in piena coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei, guardando con fiducia e responsabilità ad un futuro in cui la produzione di energia sia sempre più rispettosa dell’ambiente”.

"Mettere al centro l'economia dell'idrogeno significa proporre una nuova visione di regione – afferma l’assessore all’Ambiente, Energia e Cambiamenti climatici Thomas De Luca – che punti in primo luogo alla transizione energetica, ma che può diventare un punto centrale anche nella transizione ecologica: non solo diamo nuova vita e valore ad aree industriali dismesse, ma creiamo una connessione sempre più stretta nell’ottica dell'economia circolare. Un'economia dell'idrogeno è possibile già da oggi in Umbria ed è uno strumento che permetterà di ridurre in primo luogo la dipendenza da fattori esterni, diventando così elemento strategico e competitivo per le nostre imprese".

La dotazione finanziaria complessiva prevista dal Decreto Ministeriale n. 404/2024 ammonta a 50 milioni di euro, suddivisi equamente tra le regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria. Per la Regione Umbria, sono stati stanziati 10 milioni di euro, destinati alla realizzazione di progetti innovativi per la produzione di idrogeno rinnovabile.

I progetti selezionati dovranno prevedere l’installazione di elettrolizzatori con una potenza nominale compresa tra 1 e 10 MW, abbinati a impianti addizionali proporzionali alla potenza elettrica dell’elettrolizzatore. L’obiettivo è completare entro il 30 giugno 2026 almeno dodici progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, con una capacità media compresa tra 1 e 5 MW ciascuno.

L’avviso "Progetto Bandiera" prevede la creazione di due graduatorie distinte, ciascuna con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro:

- Progetti per la produzione di idrogeno verde: basati su fonti rinnovabili

- Progetti per la produzione di bio-idrogeno: derivanti dall’utilizzo di biomassa

- Le dotazioni finanziarie potranno essere rimodulate automaticamente in caso di richieste superiori in una graduatoria e avanzi nell’altra. La selezione avverrà tramite procedura valutativa a graduatoria.

I progetti potranno includere:

- Impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari

- Piani di formazione e informazione per promuovere l’idrogeno come vettore energetico sostenibile

- Progetti complementari di ricerca, sviluppo o infrastrutture di rifornimento connesse al trasporto pubblico

L’avviso prevede finanziamenti a fondo perduto per investimenti integrati che includono la produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno, con la possibilità di affiancare attività di informazione, progetti di ricerca, infrastrutture di rifornimento e applicazioni industriali. Le graduatorie saranno due, ciascuna con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro:

- Progetti per la produzione di idrogeno verde: basati su fonti rinnovabili.

- Progetti per la produzione di bio-idrogeno: derivanti dall’utilizzo di biomassa.



Le dotazioni finanziarie potranno essere rimodulate automaticamente in caso di richieste superiori in una graduatoria e avanzi nell’altra. La selezione avverrà tramite procedura valutativa a graduatoria. Potranno partecipare imprese di ogni dimensione, organismi di ricerca e Pubbliche Amministrazioni, anche in forma aggregata (reti, ATI, consorzi). La contribuzione può coprire fino al 95% dei costi ammissibili per la produzione di idrogeno verde e fino al 65% per quella da biomassa. Gli interventi dovranno essere realizzati in un’unica area dismessa e presso una sola sede operativa.

Per partecipare, gli interessati potranno presentare le domande di contributo a partire dalle ore 10:00:00 del 12 gennaio 2026 fino alle ore 12:00:00 del 15 aprile 2026. L’avviso completo è consultabile al link https://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/progetto-bandiera