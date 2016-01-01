Zona economica speciale, nasce alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica un percorso formativo strategico per lo sviluppo territoriale. Assessore De Rebotti: “L’obiettivo è creare un linguaggio operativo comune per cogliere le opportunità offerte dalla Zes Unica”

Perugia, 9 giugno 2026 – Presentato a Palazzo Donini un nuovo e ambizioso percorso formativo con l’obiettivo di rafforzare le competenze e creare un ecosistema di opportunità per lo sviluppo territoriale nell’ambito della Zes Unica. L’iniziativa, nata mettendo insieme una solida alleanza tra istituzioni pubbliche e attori privati, è stata strutturata per volontà dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico, mettendo a frutto l’esperienza della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, e con la collaborazione della Struttura di missione della Zes Unica, di Sviluppumbria, della Camera di Commercio dell’Umbria e le competenze messe a disposizione anche da Inps e Agenzia delle Entrate. Il percorso si propone di fornire strumenti concreti e conoscenze operative a funzionari pubblici, professionisti e imprese, favorendo la crescita e la competitività dell’intero territorio, alla luce delle opportunità da cogliere nell’ambito della Zona Economica Speciale. Tale coalizione istituzionale promuove questo percorso formativo anche con l’obiettivo di creare un linguaggio operativo comune tra pubblico e privato, indispensabile per affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dalla Zes Unica.

“Con la proposizione di questo percorso formativo vogliamo compiere un salto di qualità nello stimolare la capacità del territorio di attrarre investimenti e accompagnare significativi processi di sviluppo – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco De Rebotti – la Zes Unica rappresenta una leva straordinaria, che per essere realmente efficace in tutta la sua potenzialità necessita di competenze diffuse, amministrazioni preparate e un dialogo costante con il sistema produttivo. Questa iniziativa va esattamente in questa direzione. Lavoriamo affinché il progetto formativo sia ampliamente seguito, anche da parte degli operatori della regione Marche, aperto alla partecipazione del mondo dell’impresa e dei professionisti che la sostengono. Un impegno che ci eravamo presi e che, con soddisfazione, ci apprestiamo a rispettare, in collaborazione con i soggetti maggiormente titolati a costruire una solida formazione diffusa”.

“Abbiamo costruito un percorso altamente operativo, pensato per rispondere alle esigenze reali di chi lavora nei processi di sviluppo – ha affermato l’amministratore unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Joseph Flagiello - strutturando non un corso di formazione che si limiti all’aspetto teorico, ma un vero laboratorio di competenze, in cui i partecipanti potranno confrontarsi con casi concreti e acquisire strumenti immediatamente spendibili nelle loro attività”.

Gli obiettivi formativi dei corsi, che si terranno sia a Perugia che a Terni, per un totale di 25 ore di formazione, divise in otto moduli, sono chiari: passare dalla conoscenza teorica all’impatto concreto sul territorio, fornendo competenze mirate per gestire processi amministrativi, strumenti operativi e strategie di attrattività settoriale, rivolgendosi ai funzionari e ai dirigenti del settore pubblico, a professionisti e operatori del settore privato, ai sindacalisti e a facilitatori e promotori dello sviluppo locale.

Il programma si articola in quattro fasi:

• Quadro strategico e normativo: comprensione delle leve di sviluppo e delle regole d’ingaggio della Zes Unica

• Procedimenti amministrativi: ottimizzazione dei processi per ridurre tempi e incertezze

• Strumenti operativi: padronanza delle piattaforme digitali e degli incentivi finanziari disponibili

• Attrattività e focus settoriali: valorizzazione delle filiere produttive e delle eccellenze territoriali

Il percorso prevede un totale di 50 ore di alta docenza (25 ore a Perugia e 25 a Terni) con esperti di caratura nazionale e 49 ore di tutoraggio per accompagnare i partecipanti nelle esercitazioni pratiche e nelle simulazioni di casi reali. La formazione sarà affidata a docenti provenienti direttamente dalle istituzioni e dai tavoli decisionali, garantendo un trasferimento di competenze aggiornate e di alto livello.