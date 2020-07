morte giuseppe fioroni, il cordoglio della presidente tesei

Perugia – La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha espresso “cordoglio profondo e sincero per la scomparsa di Giuseppe Fioroni, uomo poliedrico, che ha inciso ed arricchito la storia culturale e sociale della sua terra. Fioroni lascerà in tutti quelli che lo hanno conosciuto un vuoto incolmabile, ma al tempo stesso lascia alla sua comunità le sua arte, il ricordo della sua giovialità e della sua grande generosità. Proprio la sua produzione artistica ha contribuito a portare il nome dell'Umbria nel mondo. Ci stringiamo, in questo momento difficile e pieno di emotività, intorno ai familiari.

Permettetemi a nome mio, della Giunta e di tutto i dipendenti della Regione, un abbraccio affettuoso al figlio Michele che, così come tutta la sua famiglia – ha concluso la presidente, ha sempre dato dimostrazione di aver colto e fatti propri tutti gli insegnamenti di Giuseppe”.