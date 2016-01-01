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Perugia, 11 maggio 2026 – La Giunta regionale dell’Umbria esprime cordoglio per la scomparsa di Sergio Repetto, che ha ricoperto fino a poco tempo fa l’incarico di Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. La presidente Stefania Proietti e l’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli partecipano al dolore dei familiari per la perdita del dirigente.
“La notizia dell’improvvisa scomparsa di Sergio Repetto ci addolora - sottolineano Proietti e Barcaioli -. Ne ricordiamo la serietà e il senso di responsabilità con cui ha svolto le proprie funzioni dirigenziali. In questo momento di lutto porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia, ai suoi cari, ai colleghi e a tutto il mondo scolastico, umbro e sardo”.
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