Morte di Sergio Repetto: il cordoglio della presidente Proietti e dell’assessore Barcaioli

Perugia, 11 maggio 2026 – La Giunta regionale dell’Umbria esprime cordoglio per la scomparsa di Sergio Repetto, che ha ricoperto fino a poco tempo fa l’incarico di Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. La presidente Stefania Proietti e l’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli partecipano al dolore dei familiari per la perdita del dirigente.

“La notizia dell’improvvisa scomparsa di Sergio Repetto ci addolora - sottolineano Proietti e Barcaioli -. Ne ricordiamo la serietà e il senso di responsabilità con cui ha svolto le proprie funzioni dirigenziali. In questo momento di lutto porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia, ai suoi cari, ai colleghi e a tutto il mondo scolastico, umbro e sardo”.

