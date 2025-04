L’assessore Barcaioli in visita all’ITS Umbria Academy: “Investire nella formazione tecnica per affrontare le sfide del futuro”

Perugia 15 apr. 025 - L’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli, ha visitato oggi le sedi della Fondazione ITS Umbria Academy a Perugia e Foligno, eccellenza dell’istruzione tecnologica superiore che da oltre un decennio forma figure professionali altamente specializzate e richieste dal mercato.

Accompagnato dalla direzione e dai tecnici dell’assessorato, Barcaioli ha potuto osservare da vicino le attività didattiche e i laboratori, con particolare attenzione a quello di meccatronica di Foligno, con dotazioni tecnologiche avanzate, uno degli spazi più innovativi e avanzati della Fondazione.

“L’obiettivo degli ITS è colmare il divario tra sistema formativo e mondo del lavoro – ha spiegato l’assessore – I percorsi offerti da ITS Umbria Academy, che prevedono 1.000 ore di formazione in aula e almeno 800 di tirocinio, sono progettati in stretta collaborazione con le imprese e sono una risposta ai fabbisogni di competenze del tessuto produttivo locale”.

Nel corso della visita Barcaioli ha ribadito il ruolo strategico degli ITS all’interno del sistema formativo regionale, definendoli “motori di innovazione e crescita” e sottolineando la necessità di sostenere sempre più attivamente queste realtà: “La qualità della preparazione dei nostri giovani è evidente. È fondamentale continuare a investire in percorsi professionalizzanti, capaci di offrire sbocchi concreti e duraturi”.

La Regione Umbria è attualmente al lavoro su un nuovo piano triennale per il potenziamento del sistema ITS, che punta a una crescita strutturata e duratura dell’offerta formativa. Le attività della Fondazione sono finanziate da diverse risorse quali il Fondo Sociale Europeo, il PNRR e il Fondo nazionale per l’Istruzione Tecnologica Superiore.

Con la chiusura dei finanziamenti PNRR, la Regione ha intenzione di chiedere al Ministero un’estensione dei fondi esistenti per garantire la continuità e l’ampliamento dei corsi.

Negli ultimi anni, oltre 400 studenti, per ogni biennio attivato, hanno partecipato ai percorsi della Fondazione ITS Umbria Academy, distribuiti nelle principali aree tecnologiche. Giovedì, a Roma, saranno pubblicati i risultati del monitoraggio nazionale 2025, che confermeranno l’ITS dell’Umbria tra le realtà più virtuose del panorama italiano.