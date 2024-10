Alta Velocità: la stazione Medioetruria sarà a Creti in Val di Chiana, grande soddisfazione dell’assessore Melasecche: svolta attesa per l’alta velocità di un’area vasta fra Toscana e Umbria

Perugia, 1 ott. 024 - Esprime grande soddisfazione l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche per la decisione comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che prende atto dello studio prodotto dal tavolo costituito da RFI, Regioni Toscana e Umbria che ha valutato come migliore la collocazione a Creti, frazione del comune di Cortona in Val di Chiana, per la stazione Medioetruria dell’Alta velocità fra Firenze e Roma.

“Finalmente l'Umbria e questa parte di Toscana potranno accedere all'Alta velocità dalla quale erano fin qui state escluse – sottolinea l’assessore Melasecche - Si realizza quello che era un sogno di decenni, grazie all’indefesso impegno portato avanti insieme alla Presidente Tesei e al grande lavoro svolto al tavolo tecnico fra Ministero, RFI, con la Regione Toscana, concluso con lo studio che, sentite anche le aziende di trasporto Trenitalia e Italo, ha individuato la località di Creti come la più adatta. Questa soluzione, come definito anche nel nuovo Piano regionale dei Trasporti, consente all’Umbria di raggiungere in circa mezz’ora l’Alta Velocità, consentendo di usufruire gradualmente fino ad un massimo di 14 coppie di treni Frecciarossa nel corso della giornata, sia verso il Nord che il Sud del Paese. La nuova stazione aprirà una nuova stagione di sviluppo per tutta questa parte dell’Italia di mezzo, rompendo definitivamente l’isolamento dell’Umbria. Ai cugini toscani con cui dividiamo già progetti importanti come quello della realizzazione della E78 e la ciclabile dei due Mari Monte Argentario-Civitanova Marche, che ha avuto recentemente l’approvazione da parte del Ministero, un invito cordiale a costruire insieme nuove importanti occasioni di comune sviluppo”.