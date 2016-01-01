Al via l’VIII edizione del contest “Angolo di campo”: il racconto dell’agricoltura umbra diventa social e si apre ai reel

(AUN) – Perugia, 19 maggio 2026 – Prende ufficialmente il via “Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l’agricoltura italiana”, il concorso fotografico gratuito e aperto a tutti, promosso dall’assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari e realizzato dall’Autorità di Gestione dello sviluppo rurale della Regione Umbria. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, punta a valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale, agricolo e turistico del territorio, forte dello straordinario successo dell’anno passato che ha registrato oltre 450 scatti e più di 120 partecipanti.

Il contest aprirà ufficialmente alle ore 15.00 di martedì 19 maggio 2026 e per inviare le opere ci sarà tempo fino alle ore 23.59 di martedì 28 luglio 2026.

La principale innovazione di questa ottava edizione è l’apertura strutturale ai nuovi linguaggi digitali con l’istituzione della categoria speciale “Instagram reel collab”. I partecipanti sono chiamati a produrre un breve video verticale della durata massima di 55 secondi (realizzato con qualsiasi strumento di editing social) che abbia come soggetto i borghi rurali dell’Umbria: i piccoli comuni delle aree interne e montane custodi di un patrimonio storico e autentico. Per concorrere in questa sezione non basta pubblicare il video sul proprio profilo con l’hashtag dedicato #uareelborghirurali, ma si dovrà inviare una richiesta di collaborazione all’account Instagram ufficiale @umbria_agricoltura. Una volta approvato dall’organizzazione, il reel verrà co-pubblicato sul canale istituzionale entrando ufficialmente in gara per l’assegnazione di un premio speciale della giuria tecnica.

Sono tassativamente esclusi i contenuti generati tramite intelligenza artificiale.

Accanto ai video, restano confermate le tre storiche categorie del concorso, che dovranno obbligatoriamente ritrarre il mondo rurale e agricolo del territorio umbro:

- Paesaggi: panorami naturali, contesti agricoli e borghi regionali

- Animali: la figura animale inserita nel contesto rurale umbro

- Attività agricole: lavorazioni nei campi, la semina, il lavoro dell’uomo, le macchine agricole e il prodotto finale.

Anche per il 2026, grazie al sostegno del progetto comunitario Life image (di cui la Regione Umbria è capofila), verranno assegnate 3 menzioni speciali trasversali dedicate ai borghi rurali, ai boschi e alla tutela della biodiversità.

I vincitori saranno scelti secondo un doppio binario: il voto popolare su Instagram (le votazioni saranno aperte dal 4 agosto al 1° settembre 2026 sul profilo di Umbria Agricoltura) e il giudizio insindacabile di una giuria tecnica di qualità.

I premi in palio quest’anno comprendono voucher per weekend per due persone in Umbria (per i primi classificati dei giudici), confezioni di prodotti tipici locali, hard disk esterni portatili, gli esclusivi zaini tecnici “Angolo di Campo” e gli eleganti foto-quadri 30x40 delle opere vincitrici.

La cerimonia conclusiva di premiazione si terrà nel mese di settembre 2026. Successivamente, le migliori 76 opere selezionate saranno valorizzate attraverso l’inserimento in un prestigioso book fotografico ufficiale e l’esposizione all’interno di mostre itineranti su tutto il territorio regionale.

Il regolamento completo e gli allegati sono disponibili alla pagina dedicata del sito Umbria Agricoltura: www.umbriagricoltura.it/angolo-di-campo-2026