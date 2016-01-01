A Roma il primo incontro coordinato da Sviluppo Lavoro Italia su “La governance degli effetti occupazionali dei processi di crisi e transizione aziendale e settoriale”

(AUN) – Roma, 20 maggio 2026 – Ha preso avvio a Roma il percorso sulla Governance degli effetti occupazionali dei processi di crisi e transizione aziendale e settoriale di Sviluppo Lavoro Italia con un primo incontro sulle “Strategie regionali di gestione degli effetti occupazionali delle crisi e le transizioni aziendali".

L’evento ha costituito un importante momento di confronto per lo scambio di buone prassi tra Regioni che hanno intrapreso azioni innovative riguardanti la gestione delle crisi aziendali.

“La Regione Umbria – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti – ha preso parte alla tavola rotonda cui erano presenti Lombardia, Veneto, Toscana e Piemonte, per parlare del nuovo strumento di cui si è dotata per la gestione delle crisi aziendali, l’Unità di Missione crisi d’impresa, che si avvale della collaborazione di Arpal Umbria, Sviluppumbria, Gepafin e Sviluppo Lavoro Italia, garantendo un approccio integrato e multilivello. L’Utci è stata recentemente rivista e potenziata in virtù di un innovativo approccio multidisciplinare tra le varie agenzie e grazie alla capacità maturata nell’incrocio e confronto dati tra loro”.

L'Utci rappresenta un'evoluzione delle precedenti esperienze regionali e introduce elementi di forte innovazione: un sistema di scoring per classificare le crisi aziendali in base al rischio e all'impatto occupazionale, un processo strutturato che va dalla raccolta dati all'attivazione di tavoli con imprese e parti sociali, fino alla definizione di Accordi Quadro con misure di reindustrializzazione e sostegni al lavoro. L'Unità.

“L’intento principale – conclude l’assessore De Rebotti – è quello di sostenere il sistema produttivo, tentando di prevenire processi di crisi approfondendo tutte le fattispecie che vanno a determinarsi. In tal senso stiamo strutturando servizi sempre più efficaci ed innovativi. La partecipazione all’incontro odierno rappresenta un ulteriore segnale rispetto alla positività del percorso intrapreso”.