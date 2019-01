innovazione sociale: venerdì 25 gennaio a palazzo donini assessore barberini presenta nuovi progetti finanziati con 7,5 milioni di euro

Perugia - Si terrà il 25 gennaio, alle ore 10, nel Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia, una conferenza stampa per presentare le azioni che verranno attivate concretamente nelle prossime settimane, sull'intero territorio umbro, attraverso il bando da 7,5 milioni di euro, promosso dalla Regione Umbria e rivolto al mondo del terzo settore per la realizzazione di progetti innovativi di welfare territoriale.

Si tratta, in particolare, di nuove tipologie di servizi per l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati, di co-housing per persone con disabilità, di attività di agricoltura sociale, di nuove start-up, di sostegno legale per cittadini in difficoltà economica, di servizi innovativi per l'infanzia, di rigenerazione di spazi urbani con valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato.

All'incontro con la stampa interverranno Luca Barberini, assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Paola Casucci, dirigente del Servizio "Programmazione socio sanitaria dell'assistenza distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e terzo settore" della Regione Umbria e Annalisa Lelli, responsabile del Servizio "Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore" della regione Umbria. Saranno presenti anche i soggetti vincitori del bando, che attiveranno i quindici progetti finanziati e illustreranno concretamente le attività che andranno a realizzare sul territorio.