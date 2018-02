Regione Umbria

allerta meteo in umbria, criticità moderata per rischio neve e ghiaccio. dalle 14 attivata sala operativa protezione civile

(aun) – perugia, 24 feb. 018 - Allerta meteo in Umbria per le prossime ore. Il dirigente della Protezione Civile regionale, Alfiero Moretti, ha emesso un Avviso di Criticità n. 2 che prevede Allerta Codice Arancione (Criticità Moderata) per Rischio Neve e Ghiaccio su tutte le zone di allerta dalle ore 14 del 25/02/2018 alle ore 24 del 26/02/2018 (34 ore).

Dalle ore 14 di domani, domenica 25 febbraio, e per tutta la durata dell'allerta, sarà attivata anche la sala operativa della Protezione Civile.

ORDINANZA DE IL DIRIGENTE DELEGATO PER LA PROTEZION

E CIVILE PER AVVISI DI

CRITICITA'

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26

/2010

24 febbraio 2018, n. 8

Adozione dell'Avviso di Criticità n. 2 del 24/02/20

18 che prevede Allerta

Codice Arancione (Criticità Moderata) per Rischio N

eve e Ghiaccio su tutte

le zone di allerta dalle ore 14:00 del 25/02/2018 a

lle ore 24:00 del

26/02/2018 (34 ore).

IL DIRIGENTE DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

VISTO

il D.Lgs. n. 1 del

02/01/2018 (Codice della Protezione Civile);

VISTO

l'art. 108 del D. Lgs. 31 agosto 1998, n. 112 e s.m

.i.;

VISTA

la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 di attuazione

del D. Lgs. n. 112/1998;

VISTA

la Legge 9 novembre 2001, n.401 di conversione con

modificazioni del D.L. 7 settembre

2001, n. 343;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Minis

tri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per

la gestione organizzativa e funzionale del sistema

di allertamento nazionale e regionale per il rischi

o

idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione ci

vile";

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 20

07, n. 2312 "Direttiva regionale per

l'allertamento rischi idrogeologico idraulico e per

la gestione delle relative emergenze";

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.

26 del 26 febbraio 2010;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 01 agosto 201

6, n. 906 di riordino delle attività di presidio

territoriale idraulico a seguito della L.R. 2 aprile

2015 n. 10;

VISTI

gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l

'unitaria partecipazione delle organizzazioni di

volontariato all'attività di protezione civile adot

tati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27, serie ge

nerale, del 1° febbraio 2013;

VISTI

gli indirizzi operativi recanti "Metodi e Criteri p

er l'Omogeneizzazione dei Messaggi del

Sistema di Allertamento Nazionale per il Rischio Me

teo-Idrogeologico e Idraulico e della Risposta del

Sistema di Protezione Civile" della Presidente del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

Protezione Civile prot. n° RIA/0007117 del 10/02/20

16;

PRESO ATTO

delle situazioni di rischio residuo localmente acc

entuate dalla crisi sismica che ha

colpito il Centro Italia da agosto 2016 nonché dai

numerosi ed ingenti incendi che hanno interessato l

a

penisola durante l'estate 2017 (rif. Raccomandazion

i operative DPC prot. PRE/0050142 del

01/08/2017);

ATTESO

alle ore 9:00 del 24/02/2018 si è svolto il Comita

to Operativo per esaminare l'evolversi

della particolare situazione meteo originata dal ri

chiamo di masse d'aria molto fredde di origine arti

ca,

in graduale ingresso da Nord-Est. Il Capo del Dipar

timento della Protezione Civile ha invitato le

Regioni ad attivare le strutture territoriali, comp

reso il volontariato, ad emettere provvedimenti di

propria competenza.

VISTO

l'Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse in co

rso di emissione da parte della

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartiment

o della Protezione Civile;

VISTO

il Bollettino di Criticità emesso il 24/02/2018 da

l Centro Funzionale della Regione Umbria e

il conseguente dell'Avviso di Criticità n. 2 del 24

/02/2018 che prevede Allerta

Codice Arancione

(

Criticità Moderata

) per Rischio Neve e Ghiaccio su tutte le zone di a

llerta dalle ore 14:00 del

25/02/2018 alle ore 24:00 del 26/02/2018 (34 ore);

VALUTATE

le caratteristiche spazio temporali delle precipita

zioni previste, della loro intensità, dello

stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei co

rsi d'acqua, nonché delle indicazioni rese disponib

ili

dalla modellistica idrologica ed idraulica, della s

uddivisione del territorio regionale in zone di all

erta;

RITENUTO

alla luce di quanto esposto, di adottare l'Avviso d

i Criticità n. 2 del 24/02/2018 che

prevede Allerta

Codice Arancione

(

Criticità Moderata

) per Rischio Neve e Ghiaccio su tutte le zone

di allerta dalle ore 14:00 del 25/02/2018 alle ore

24:00 del 26/02/2018 (34 ore).

O R D I N A

Art. 1

1.

È adottato l'Avviso di Criticità n. 2 del 24/02/201

8 che prevede Allerta

Codice Arancione

(

Criticità Moderata

) per Rischio Neve e Ghiaccio su tutte le zone di a

llerta dalle ore 14:00

del 25/02/2018 alle ore 24:00 del 26/02/2018 (34 or

e).

Art. 2

1.

In riferimento al Protocollo d'Intesa per la gestio

ne coordinata delle emergenze di Protezione

Civile sottoscritto in data 26/01/2015, tra Regione

Umbria e Prefetture di Perugia e Terni, è

stata concordata la suddivisione dell'invio delle c

omunicazioni relative ad Avvisi Meteo e di

Criticità al sistema regionale di protezione civile

.

La Sala Operativa Unica Regionale (SOUR) de

l Servizio Protezione Civile della Regione

Umbria è tenuta, quindi, a comunicare immediatament

e lo stato di Attenzione (adozione

criticità moderata/elevata) dichiarati dal Centro F

unzionale a:

1)

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartiment

o della Protezione Civile – Centro

Funzionale Centrale;

2)

Regioni Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo - Centri Fu

nzionali Decentrati;

3)

Prefetture – Uffici Territoriali di Governo (UTG);

4)

Province;

5)

Comuni;

6)

Agenzia Forestale Regionale;

7)

Consorzi di Bonifica;

8)

Centrale Operativa del 118;

9)

Gestori viabilità (ANAS) e rete ferroviaria (FS e F

CU);

10)

Registro Italiano Dighe – Uffici periferici di Fire

nze e Perugia;

11)

Soggetti Gestori dei Servizi Pubblici;

12)

Consulta regionale Volontariato di Protezione Civile

;

13)

Presidi territoriali Idraulici e Idrogeologici (Ser

vizio Regionale Risorse Idriche e Rischio

Idraulico, Consorzio Bonificazione Umbra, Consorzio

Bonifica Tevere Nera, Consorzio

Bonifica Val di Chiana Romana Val di Paglia);

14)

Soggetti Gestori degli invasi;

15)

Direzioni ASL;

16)

Confindustria Umbria;

17)

Camere di Commercio di Perugia e Terni;

18)

CRI – Comitato Regionale Umbria;

19)

Soccorso Alpino e Speleologico Umbria;

20)

ANCI Umbria.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenut

i ad adottare tutte le opportune misure di loro

competenza previste dalla Deliberazione di Giunta R

egionale 27 dicembre 2007, n. 2312,

dagli indirizzi nazionali in materia di Protezione

Civile, nonché dagli eventuali Piani di

Protezione Civile da essi adottati e di comunicarle

prontamente alla Sala Operativa Unica

Regionale (SOUR).

Art. 3

1.

I Sindaci dei Comuni interessati per fronteggiare l

a situazione di criticità in atto, ivi comprese

le esigenze connesse alla rete viaria regionale, ov

e lo ritenessero necessario, provvedono

all'attivazione e all'utilizzo delle organizzazioni

di volontariato regionale iscritte nell'Elenco

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di P

rotezione Civile di cui all'art. 28 della

L.R. n. 8/2013.

2.

L'attivazione delle organizzazioni di volontariato

regionale, ai fini del riconoscimento dei

benefici di cui al DPR 194/2001, artt. 9 e 10, deve

essere tempestivamente comunicata al

Servizio Protezione Civile della Regione Umbria con

l'indicazione puntuale della località di

intervento, del numero dei volontari coinvolti e de

l periodo dell'effettivo impiego.

Art. 4

1.

È disposta l'apertura della Sala Operativa Unica Re

gionale (SOUR) della Regione Umbria

dalle ore 14:00 del 25/02/2018 alle ore 24:00 del 2

6/02/2018 e comunque per la durata

necessaria rispettivamente al monitoraggio strument

ale e alla gestione dell'evento;

Il Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo

del Sistema di Protezione civile, qualora

l'evoluzione dell'evento lo renda necessario, può p

rovvedere all'apertura in modalità H24 del

Centro Funzionale;

2.

Alle attività di che trattasi prenderà parte, oltre

al personale assegnato al Servizio

Organizzazione e sviluppo del Sistema di Protezione

civile, il personale regionale inserito

negli elenchi di reperibilità dei vari rischi, oltr

eché quello assegnato alla Direzione Governo

del territorio e paesaggio. Protezione Civile. Infr

astrutture e mobilità.

3.

Il Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo

del sistema di protezione civile provvede

con proprie disposizioni in merito all'applicazione

degli istituti economici correlati alle

prestazioni lavorative svolte dal personale regiona

le impiegato nelle attività tecnico

amministrative connesse all'avviso di criticità di

che trattasi ivi compresa la riconducibilità

delle stesse alle casistiche richiamate nell'Art. 3

9 comma 1 del CCNL del 1 aprile 2000;

Art. 5

1.

La presente ordinanza viene notificata ai sensi del

la DGR 2312/2007 ai soggetti dell'art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, lì 24/02/2018

Arch. Alfiero Moretti