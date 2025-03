Tempo pieno, l’Umbria cambia passo, assessore Barcaioli: “Stiamo lavorando per invertire la rotta”

Perugia 18 mar. 025 - L’Umbria è il fanalino di coda nazionale per il tempo pieno nelle scuole primarie. Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’anno scolastico 2025/2026 solo il 39% degli istituti umbri offrirà il tempo pieno, un dato ben al di sotto della media nazionale del 51,2% e distante dai livelli di regioni come il Lazio (70,8%), l’Emilia-Romagna (65,1%) e il Piemonte (64,1%). Anche la Basilicata e le Marche superano ampiamente questa soglia, lasciando l’Umbria in ultima posizione. Per colmare il divario, la Regione ha avviato tavoli di lavoro con dirigenti scolastici, Comuni e sindacati, puntando ad ampliare l’offerta e a rendere il servizio realmente accessibile.

“Stiamo intervenendo per portare l’Umbria al livello delle migliori regioni - spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli. Le difficoltà non mancano, ma la macchina è in moto. Abbiamo già avviato tavoli operativi con le zone sociali per mappare le necessità reali e individuare le aree prioritarie di intervento - prosegue Barcaioli. Stiamo lavorando con i Comuni per reperire fondi e rendere il servizio sostenibile ovunque, anche nei piccoli centri. Il tempo pieno non può essere un lusso per pochi, deve diventare una scelta accessibile per tutti”.

Il tempo stringe, ma la direzione è chiara: “Non possiamo aspettare oltre - conclude l’assessore. Stiamo lavorando affinché, entro il 2026, il tempo pieno in Umbria non sia più un’eccezione, ma una possibilità concreta per chi lo sceglie”.