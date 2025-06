RuralCiak 2025: premiati i migliori video delle regioni italiane sullo sviluppo rurale

Perugia, 9 giugno 2025 - Dopo il successo delle edizioni precedenti, venerdì 6 giugno alle ore 16.00, presso la Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Pietro di Perugia – sede del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università degli Studi di Perugia – si è svolta la cerimonia di premiazione della III edizione di RuralCiak, il concorso video ideato dalla Regione Umbria – Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale, in collaborazione con il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) – Rete PAC.

“RuralCiak – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria Simona Meloni – rappresenta un'importante occasione di dialogo e confronto tra l'Umbria e altre regioni italiane, ci consente di connetterci attraverso produzioni video di qualità sempre crescente. Come assessorato, intendiamo investire ulteriormente in questo ambito, con l'obiettivo di valorizzare maggiormente la comunicazione agricola, mettendo al centro il lavoro delle imprese del settore e promuovendo le eccellenze alimentari che la nostra terra è capace di offrire. L’incontro di oggi è un’opportunità preziosa per scambiare esperienze e arricchirci reciprocamente con le buone pratiche delle altre regioni”.

Il concorso, pensato per valorizzare la comunicazione istituzionale delle politiche di sviluppo rurale, ha coinvolto quest’anno 9 regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto) con la presentazione di 16 video originali.

“Oggi – ha dichiarato Adriano Bei, direttore Sviluppo economico, agricoltura, turismo della Regione Umbria – il concetto di ruralità assume molte forme: dal turismo alla riscoperta del tempo libero, passando per la promozione del patrimonio agroalimentare, della cultura gastronomica e dei luoghi da esplorare. Confrontarsi e condividere buone pratiche significa accrescere il valore rurale del territorio italiano nel suo insieme”.

A decretare i vincitori, una giuria tecnica di qualità composta da Massimo Pronio, responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Augugliaro, regista e montatore, Maria Grazia Carulli, esperta in comunicazione istituzionale e Nina Gigante, giornalista freelance e content creator.

“La comunicazione – ha spiegato Graziano Antonielli dell’Autorità di gestione FEASR – è essenziale per valorizzare il settore agricolo. RuralCiak, evento nazionale che coinvolge tutte le regioni italiane, premia i migliori video dedicati all'agricoltura e favorisce lo scambio di idee e conoscenze, rafforzando così il sistema agricolo italiano”.

Il concorso prevedeva tre categorie di partecipazione (Educational e Tutorial – Spot e Video Emozionali – Storytelling), due menzioni speciali e, novità 2025, il premio fuori concorso “RuralCiak Regioni” assegnato direttamente dalle Regioni partecipanti.

I VINCITORI DELLA III EDIZIONE DI RURALCIAK

Categoria Storytelling

Regione Emilia-Romagna – “La prevenzione paga. Due aziende romagnole in sicurezza grazie ai fondi del PSR”

Un racconto toccante di resilienza e prevenzione, con due aziende che hanno saputo resistere all’alluvione del maggio 2023 grazie al supporto della programmazione rurale.

Categoria Spot e Video Emozionali

Regione Veneto – “La scoperta di Emma (Le nostre radici il futuro della terra)”

Uno spot dal forte impatto emotivo che narra un viaggio generazionale e guarda con speranza al futuro dell’agricoltura.

Categoria Educational e Tutorial

Regione Piemonte – “Orto naturale”

Un video educativo, pensato per il pubblico social, che avvicina l’agricoltura alla vita quotidiana attraverso rubriche pratiche.

Menzione Speciale – Innovazione e Creatività

Regione Molise – “I’M MOLISE - IO SONO MOLISE”

Un video emozionale che celebra l’identità regionale fondendo tradizione e innovazione.

Menzione Speciale – Documentaristica e Testimonianze

Regione Liguria – “PSR Liguria Pillole”

Un documentario efficace che mostra le opportunità concrete offerte dal PSR attraverso le voci dei beneficiari.

Premio fuori concorso “RuralCiak Regioni”

Regione Campania – “L’esperienza dei GAL in Campania”

Un viaggio visivo tra immagini e narrazione che porta lo spettatore alla scoperta del ruolo chiave dei GAL per lo sviluppo del territorio rurale.

RuralCiak è un’iniziativa promossa nell’ambito della comunicazione dei fondi FEASR, in coerenza con le finalità della Rete PAC e della nuova programmazione 2023–2027.