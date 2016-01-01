Nota dell’assessore alla Cooperazione Internazionale della Regione Umbria, Fabio Barcaioli: “Tutti i progetti di cooperazione internazionale con Palestina e Cuba sono da ‘congelare’ e non saranno finanziati”

Perugia, 24 febbraio 2026 – “Tutti i progetti di cooperazione internazionale con Palestina e Cuba sono da ‘congelare’ e non saranno finanziati” è questo l’annuncio ricevuto ieri nel corso del Tavolo Regioni dal Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Ho chiesto che a comunicarlo sia il ministro Tajani, perché spetta a lui spiegare perché il nostro Paese interrompe interventi in Palestina nel pieno di una crisi umanitaria devastante. La cooperazione internazionale non può essere lasciata alle speculazioni finanziarie del controverso Board of Peace. È difficile immaginare che un organismo simile dia davvero priorità allo sviluppo, all’aiuto e alla protezione dei più vulnerabili e al sostegno delle comunità colpite da guerra e povertà.

Spetta a lui chiarire perché si chiudono i canali con Cuba proprio mentre l’amministrazione di Trump intensifica una strategia di pressione globale contro l’isola. Inoltre in Calabria, l’inviato di Donald Trump, Mike Hammer, incontrerà il presidente Occhiuto per discutere dei 400 medici cubani presenti da tre anni e fondamentali per garantire assistenza negli ospedali altrimenti scoperti, perché gli Stati Uniti pretendono che lascino il Paese.

È evidente che l’Italia segue pedissequamente un’agenda decisa a Washington, rinunciando alla propria autonomia e a una voce indipendente sulla scena internazionale. A questo si aggiunge l’annuncio di un taglio ai fondi destinati alla cooperazione, mentre aumentano le risorse per gli armamenti.

L’Umbria continuerà a sostenere la cooperazione internazionale come strumento di solidarietà e sviluppo, rafforzando i progetti in Tunisia e Angola e collaborando con l’ANCI e le associazioni locali per non interrompere l’aiuto alle comunità più vulnerabili. Sono appena tornato dal Malawi, un’esperienza che conferma quanto sia importante mantenere per la nostra regione una voce autonoma nella cooperazione internazionale.

