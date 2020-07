medaglia d'oro a protezione civile; anche sede umbra collegata per cerimonia. sottosegretario boschi ricorda fabrizio cardarelli

(aun) – foligno, 11 dic. 017 – Anche la sede della Protezione civile umbra è stata collegata in diretta con la sede nazionale di Roma della Prociv, per la cerimonia di consegna da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della Medaglia d'oro al Valor Civile, conferita al Dipartimento di protezione civile per le attività svolte in occasione dei terremoti che lo scorso anno colpirono Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo.

A seguire la diretta dell'evento la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, insieme ad alcuni sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, alla presenza del dirigente della Prociv umbra, Alfiero Moretti e del personale della struttura.

Il presidente Mattarella, nel corso del suo breve saluto, ha ricordato la recente visita svolta ad Assisi, in occasione del ventennale del sisma del 1997. Cerimonia che vide la presenza al Teatro Lyrick di una ampia rappresentanza di tutto il sistema del volontariato e della Protezione civile nazionale.

Alla cerimonia di conferimento della Medaglia d'oro ha preso parte anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Elena Boschi, che ha voluto ribadire come la Protezione civile è "un pilastro e un patrimonio del nostro Paese", ed ha voluto anche ricordare la figura di Fabrizio Cardarelli, il sindaco di Spoleto morto nella giornata di ieri, inviando alla famiglia "un forte abbraccio".