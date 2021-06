manifestazione giornalisti “un futuro per l’informazione”; tesei: “grande attenzione della regione a libertà di stampa e diritto a lavoro”

Perugia, 1 giu. 021 – “Pur non potendo essere presente oggi alla manifestazione organizzata nelle piazze italiane, tra cui quella di Perugia, voglio esprimere e ribadire la sensibilità mia personale e di tutta la Giunta regionale nei confronti delle problematiche professionali che vivono i giornalisti e alle tematiche legate in generale al lavoro”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione dell’iniziativa odierna organizzata dalla Federazione nazionale della stampa italiana, “Un futuro per l'informazione”, che vede la mobilitazione dei giornalisti italiani che dimostrano in molte città italiane, tra le quali Perugia, dove l’Associazione stampa umbra ha organizzato un evento in Piazza Italia.

“Il settore – aggiunge la presidente -, già alle prese con grandi difficoltà, paga anche la crisi, iniziata pre-Covid e fortemente acuita con la pandemia, che ha colpito e colpisce anche il mondo dell’editoria sia nazionale che regionale. Come detto questa amministrazione ha sempre dimostrato attenzione nei confronti delle tematiche legate al giornalismo, alla libertà di stampa e al diritto al lavoro, e continuerà a farlo per la propria parte, rendendosi disponibile a qualsiasi confronto per trovare una strada da percorrere che possa contribuire – conclude Tesei - al sostegno ed alla ripresa di questo importante settore”.