La candidatura del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo” all’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO vede l’Umbria in prima linea con il teatro sociale di Amelia e il Gian Carlo Menotti di Spoleto

Perugia, 24 gen. '25 - Umbria protagonista, insieme a Marche ed Emilia Romagna nella candidatura del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo” all’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO. La decisione è stata assunta durante una riunione interministeriale, in attesa del rinnovo degli organi della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

“Siamo pronti a portare avanti il lavoro necessario per presentare a Parigi la candidatura per questo riconoscimento per il teatro sociale di Amelia e il Gian Carlo Menotti di Spoleto – ha dichiarato il vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Tommaso Bori - dove sarà esaminata dagli organismi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale e, nel 2026, sottoposta a valutazione finale. Ci tengo a ringraziare la Regione Marche per essersi resa capofila di questa iniziativa e averla portata avanti in maniera così incisiva. L’Umbria è pronta a dimostrare il suo valore in ambito nazionale e internazionale e a far brillare il suo patrimonio culturale in ogni contesto”.

La candidatura comprende diciotto teatri distribuiti tra le Regioni Marche, Emilia Romagna e appunto l’Umbria, e coinvolge diciotto Comuni. L’iniziativa è stata promossa da Regione Marche, che candida ben 14 strutture, ma l’Umbria gioca un ruolo da protagonista in questo progetto, con i suoi due teatri coinvolti. Il progetto è stato coordinato dal Servizio Unesco con l’assistenza degli uffici territoriali competenti del Ministero della Cultura e il supporto del Ministero degli Affari e della Cooperazione internazionale e della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unesco.