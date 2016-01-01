  • Home/
  Incontro con la delegazione dei sindaci della Cisgiordania. Presidente Proietti: "La Regione è schierata al fianco di tutta quella società civile che si sta muovendo in favore del popolo palestinese per porre fine al genocidio"

Notizie

Incontro con la delegazione dei sindaci della Cisgiordania. Presidente Proietti: “La Regione è schierata al fianco di tutta quella società civile che si sta muovendo in favore del popolo palestinese per porre fine al genocidio”

Perugia, 8 settembre 2025 – Prosegue l’impegno della Regione Umbria per la pace, la cooperazione internazionale e il sostegno al popolo palestinese. Nel pomeriggio a Palazzo Donini si è tenuto un incontro tra la presidente della Giunta Stefania Proietti, la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, l’assessore alla Pace e alla Cooperazione internazionale, Fabio Barcaioli, l’assessore Thomas De Luca e la delegazione di sindaci della Cisgiordania, guidata da Abd Al-Kareem Zubaidi, presidente dell'Unione dei Comuni Palestinesi (Apla) e sindaco di Salfit, insieme a Abdallah Anati (direttore esecutivo di Apla), Husam Shakhsir (sindaco di Nablus), Mahmoud Barham (sindaco di Beita), Abd Al-Kareem Sedir (sindaco di Gerico), Ghassan Qabaha (sindaco di Barta), supportati dell’interprete Mohammed Isayed. All’incontro hanno preso parte i parlamentari Laura Boldrini, Laura Zanella, Elisabetta Piccolotti, Francesco Silvestri, Emma Pavanelli. Per le istituzioni regionali erano presenti la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, i consiglieri Cristian Betti, Fabrizio Ricci e Luca Simonetti e il delegato del rettore dell’Università per Stranieri Rolando Marini.

   I temi principali che sono stati al centro della riunione istituzionale hanno riguardato l’apertura di corridoi umanitari, il riconoscimento dello Stato di Palestina e la costruzione di nuove forme di cooperazione a sostegno delle comunità palestinesi oggi sotto occupazione.

   “La Regione Umbria – ha dichiarato la presidente Stefania Proietti – è schierata al fianco di tutta quella società civile che si sta muovendo in favore del popolo palestinese per porre fine al genocidio e portare aiuti concreti alla popolazione. Una settimana fa abbiamo incontrato la ministra degli Esteri palestinese Varsen Aghabekian e abbiamo chiesto al ministro degli Esteri Tajani di riconoscere lo Stato palestinese: queste sono le azioni che noi pensiamo di poter continuare a fare, che vogliamo continuare a fare, per far capire che le istituzioni umbre sono a fianco del popolo palestinese e dicono stop al genocidio. Siamo in un momento storico che è dirimente e dobbiamo sforzarci di chiedere tutti al nostro Governo il riconoscimento della Palestina, prima che la speranza tramonti e che tramonti quella speranza che i nostri padri fondatori delle Nazioni Unite avevano visto, quello dei due popoli in due Stati”.

   “Voglio intanto esprimere – ha dichiarato l’assessore con delega alla Pace Fabio Barcaioli – la mia ferma condanna per l’attacco avvenuto oggi a Gerusalemme, che ha causato sei morti. Oggi, per colpa delle azioni perpetrate da Israele a Gaza, Israele e Gerusalemme non sono più sicure. Condanno ogni forma di violenza, perché dalla violenza nasce sempre altra violenza, generando sofferenza e ulteriore dolore per le comunità coinvolte”. 

   “Da una parte – ha proseguito Fabio Barcaioli - ci sono i militanti della Global Sumud Flotilla, che stanno operando concretamente sul campo, ma dall’altra anche le istituzioni devono fare la propria parte con i mezzi a loro disposizione. Proprio in questa direzione abbiamo incontrato la ministra degli Esteri palestinese e ci siamo rivolti al Ministro Tajani, abbiamo inoltre chiesto alla Federazione italiana di calcio di sospendere l’incontro Israele–Italia perché anche il mondo dello sport può e deve dare un segnale forte. Sono azioni che intendiamo portare avanti con forza e caparbietà. Non è un caso che dal palazzo della Giunta regionale oggi sventoli la bandiera palestinese, un gesto che vuole dire che le istituzioni umbre si schierano al fianco del popolo palestinese e ribadiscono la necessità di fermare il genocidio. E oggi siamo particolarmente felici, grazie anche a Felcos, di accogliere e ascoltare la delegazione dei sindaci della Cisgiordania”.

   “Il bisogno primario che abbiamo – ha detto il presidente dell'Unione dei Comuni Palestinesi (Apla) e anche il Sindaco di Salfit Abd Al-Kareem Zubaidi - è quello di fermare il genocidio, di fermare questo massacro, farla finita e avere il via per uno Stato palestinese indipendente. Siamo un popolo forte e siamo grati per avere avuto questa occasione di far sentire la nostra voce. Ci sentiamo accolti tra amici in un clima costruttivo e positivo”.

   L’occasione della visita della delegazione dei sindaci palestinesi è stata promossa da Felcos Umbria, nell’ambito del percorso di cooperazione avviato con il progetto Land - Autorità locali in rete per lo sviluppo sostenibile, finanziato da AICS e realizzato insieme all’Unione dei Comuni del Trasimeno come capofila.


