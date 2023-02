“csr…in cammino”, domani giovedì 2 febbraio a Perugia il gran finale del ciclo di incontri organizzato da assessorato all’agricoltura e gal sulle opportunità del complemento di sviluppo rurale 2023-2027

Perugia, 1 feb. 023 - Domani, giovedì 2 febbraio, a Perugia, alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, alle ore 17, si terrà l’appuntamento conclusivo di “CSR...in cammino - Istruzioni per l’uso”, la roadmap dello sviluppo rurale, realizzata dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, in collaborazione con i Gruppi di Azione Locali (GAL) dell’Umbria, per raccontare al territorio le opportunità del nuovo documento di programmazione agricola europea, il Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2023/2027 (CSR).

Un’occasione di confronto, oltre che di divulgazione, molto importante per il territorio che ha visto impegnate le strutture regionali in un tour di 12 tappe per presentare e illustrare le opportunità, le sfide e le novità della politica europea dello sviluppo rurale per i prossimi cinque anni e che si concluderà proprio a Perugia.

Al dibattito pubblico prenderanno parte: Roberto Morroni, Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Umbria; Franco Garofalo, Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria; Paolo Ammassari, Dirigente ufficio DISR 2 “Programmazione dello sviluppo rurale”, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Roberto De Giorgi, Country Coordinator and Programme Manager della DG AGRI – Commissione Europea; Gaetano Martino, Professore e Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - Università degli studi di Perugia.

Sono previsti, inoltre, i saluti istituzionali del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e del presidente del Gal Media Valle del Tevere, Eridano Liberti.

A conclusione dell’evento, la performance artistica del pianista Edoardo Riganti Fulginei e una degustazione delle eccellenze del territorio.

Le tappe di Gualdo Tadino e Norcia, annullate a causa del maltempo delle scorse settimane, sono state così riprogrammate: a Norcia il 16 febbraio, ore 16.30, nella sede del DigiPass; a Gualdo Tadino il 20 febbraio, ore 16.30, al Teatro Talia.