spazi gioco per bambini, regione umbria premiata al forum pa per progetto riqualificazione spazi nei piccoli comuni

Perugia – Il progetto della Regione Umbria per la riqualificazione di spazi gioco per bambini nei piccoli Comuni è stato premiato alla seconda edizione del "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030", all'interno del Forum PA 2019, la manifestazione dedicata alla pubblica amministrazione che si è conclusa ieri a Roma. È stato selezionato fra i progetti presentati da istituzioni di tutta Italia candidati al Premio che, promosso da Forum PA in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, si propone di scoprire e dare visibilità alle migliori iniziative nate per aiutare l'Italia, in particolare i singoli territori, ad affrontare le debolezze dell'attuale modello di sviluppo, scegliendo un sentiero di crescita sostenibile da percorrere fino e oltre il 2030.

"Il diploma di merito ottenuto dalla Regione Umbria – sottolinea l'assessore alla Riqualificazione urbana e centri storici – è motivo di grande soddisfazione e corona l'impegno della Regione, di 36 Comuni umbri e altrettante scuole primarie e secondarie di primo grado per la rigenerazione di spazi pubblici da dedicare ai bambini. Un contributo per una città aperta a tutti, con il coinvolgimento degli alunni per diffondere la consapevolezza verso gli spazi pubblici quali luoghi di inclusione e relazione sociale, senza barriere e senza differenze, con un processo progettuale che si adatta a tutte le amministrazioni pubbliche, in particolare Comuni di piccole dimensioni che vogliano attuare progetti partecipati con il mondo della scuola".

Per la realizzazione degli spazi gioco la Regione ha messo a disposizione oltre 1 milione di euro attraverso un avviso pubblico al quale hanno risposto 36 Comuni, in prevalenza con popolazione inferiore a 10mila abitanti, che hanno realizzato o stanno completando interventi di rigenerazione e decoro urbano mediante il recupero o la realizzazione di spazi di aggregazione e socializzazione.

L'avviso ha previsto inoltre un concorso rivolto ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, "Spazi gioco all'aperto per tutti i bambini" per individuare un logo rappresentativo dello spazio pubblico progettato, che fosse riproducibile e di facile interpretazione.

Progetto, obiettivi, destinatari e contesto sono stati illustrati con un pannello esposto al Roma Convention Center "La Nuvola", sede del Forum Pa, dove si è svolta la cerimonia di premiazione. A ritirare il diploma di merito, conferito per l'ambito "Città infrastrutture e capitale sociale", sono stati in rappresentanza della Regione Umbria Sirio Bartolucci e Letizia Bruschi, del Servizio regionale Politiche della casa e riqualificazione urbana.