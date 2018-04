oltre cento iscritti al corso sulla rilevazione di presenze e assenze nella pubblica amministrazione

(aun) – perugia, 3 apr. 018 – Le politiche di governo del personale delle Pubbliche Amministrazioni sono state al centro del seminario organizzato oggi, 3 aprile, presso la sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

La giornata formativa intitolata "La rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze tutelate nella PA. Il cedolino paghe" ha aperto il piano formativo mensile a Villa Umbra, registrando oltre cento iscritti provenienti sia dall'Umbria che dalle Marche. Al corso, rivolto agli addetti e ai responsabili degli Uffici del personale, è intervenuta Maria Rosaria Carpentieri, esperta e certificatore di set-up impianti paghe.

Sotto la lente l'articolazione dell'orario di lavoro per i singoli dipendenti, centrale nel processo di rilevazione delle presenze, la rilevazione delle transazioni in entrata e in uscita del dipendente e l'elaborazione dei dati utili alla generazione dei cedolini paga. La giornata formativa si è inoltre soffermata sulla rilevazione delle causali di assenza, dalle ferie ai permessi, alla maternità, dalle assenze motivate dalla Legge 104 ai permessi sindacali.

"Una rilevazione della presenze accurata – spiega Carpentieri – supportata da sistemi automatici ed accompagnata da una precisa conoscenza delle norme, riduce possibili errori di imputazione, rende fluido il processo di elaborazione dei cedolini paga e soprattutto consente un puntuale monitoraggio della spesa per il personale. A tal fine, abbiamo analizzato tutti gli adempimenti che attengono alla corretta gestione dell'amministrazione del personale e allo sviluppo dei cedolini paga. La parte propedeutica consiste nella rilevazione delle presenze sui luoghi di lavoro e nella giustificazione di tutte le causali di assenza per eventi tutelati da leggi e contratti. Abbiamo, inoltre, preso in considerazione le fasi di elaborazione per il calcolo e lo sviluppo delle retribuzioni, delle dichiarazioni fiscali, modello 770 e certificazione unica. Non è mancata, infine, l'analisi degli adempimenti di carattere previdenziale e contabile".