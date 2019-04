#angolodicampo, oltre 400 foto per il concorso su agricoltura e sviluppo rurale. premiati i vincitori

Perugia – Sono state oltre quattrocento le foto arrivate da tutta l'Umbria da parte di agricoltori, fotografi professionisti, amatori, giornalisti, instagramers per la prima edizione del concorso fotografico #angolodicampo, organizzato dal Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile della Regione Umbria per rafforzare il rapporto tra mondo agricolo e Regione, informando costantemente sulle attività e le politiche messe in atto anche grazie alle risorse europee del Psr (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2020. Il concorso, quale nuovo modo di raccontare l'agricoltura, il mondo rurale e gli interventi del Psr in Umbria, si inserisce fra le attività di promozione svolte attraverso Umbria Agricoltura, pubblicazione periodica e portale di informazione on line (www.umbriagricoltura.it) con i suoi canal social, a cura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

Il concorso fotografico, diviso in quattro sezioni (professionale, giornalistica, speciale e amatoriale) è stato lanciato nelle scorse settimane attraverso la piattaforma Instagram di Umbria Agricoltura che, con Facebook, è diventata ormai un punto di riferimento nell'informazione istituzionale regionale per il settore agricolo con circa 3mila utenti/follower che quotidianamente ricevono notizie e approfondimenti.

Gli scatti sono stati selezionati da una giuria composta da Mario Cariello (esperto in comunicazione della Rete Rurale Nazionale), Eugenio Occhialini (direttore Edagricole), Luca Garosi (giornalista, docente di Scienza della Comunicazione), Antonella Manca (giornalista, instagramer) e Franco Garofalo (dirigente Servizio regionale Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile).

I migliori dodici fotografi sono stati premiati dal direttore all'Agricoltura della Regione Umbria, Ciro Becchetti, nel corso di una tavola rotonda organizzata dalla Regione nell'ambito del Festival Internazionale di Giornalismo e nella quale si è parlato anche dell'informazione in agricoltura.

Questo l'elenco dei vincitori (con i rispettivi ‘nickname'): Categoria riservata agli instagramers di IgersUmbria: 1. Matteo Mori – mori_effe; 2. Cristiana Matassini -@acciaio73; 3. Alessandro_Zaccaro – @fancyfactory.it. Categoria Instagramers: 1. Christian Macias - chrisma1105; 2. Carla Roganti – carla_bregaglia; 3. Alessio Betori – il_bet. Categoria studenti: 1. Chiara di Giglio - losthebattle; 2. Rachele Dionisi – rachele_dionisi; 3. Giulia Zucchero - giusugar. Categoria riservata ad amatori e mondo rurale: 1. Luca Battistelli – lucabati83; 2. Samuele Burattini – samuel.puppets; 3. Alessio Acquisti – alessio_acquisti.

Le foto vincitrici sono state pubblicate online all'indirizzo https://www.umbriagricoltura.it/angolodicampo-ecco-le-foto-vincitrici-del-contest/.

Con 80 delle foto pervenute per il concorso è stata allestita una mostra negli spazi del Festival internazionale del Giornalismo. Le foto saranno utilizzate poi per rafforzare la comunicazione visiva dei canali social di Umbria Agricoltura, in particolare la pagina Instagram.

Nei giorni scorsi, inoltre, un gruppo di instagramers umbri hanno partecipato al primo "Instameet" agricolo in Umbria, visitando alcune realtà regionali beneficiarie degli interventi del Programma di sviluppo rurale. Con smartphone e macchine fotografiche, hanno realizzato foto e video che sono stati rilanciati su diversi canali anche grazie all'utilizzo dello strumento delle "stories", brevi video ad alto tasso di coinvolgimento.